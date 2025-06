Dólar recua com guerra no radar; preço do petróleo e Bolsa também caem

Bolsa de Valores amplia as perdas. Às 12h11, o Ibovespa recuava 0,43%. Com a variação negativa, o principal índice do mercado acionário brasileiro figura aos 136.529,55 pontos. O volume financeiro da sessão supera os R$ 4,3 bilhões.

Guerra no Oriente Médio

EUA entram no conflito contra o Irã. O ataque a três usinas nucleares iranianas no último sábado marcou o ingresso dos norte-americanos na ofensiva iniciada por Israel no último dia 13. A escalada do conflito é recebida com preocupação diante da possibilidade de ingresso de outras potências militares no confronto.

Irã ameaça fechar o Estreito de Ormuz. Após a ofensiva dos EUA, o parlamento do país alvejado aprovou o bloqueio da rota responsável pela distribuição de mais de 20% do petróleo mundial. Estimativas apontam que o corredor marítimo mais importante do mundo é responsável pelo transporte diário de cerca de 20 milhões de barris de petróleo bruto, condensado e outros combustíveis.

Bloqueio efetivo ainda depende de novas aprovações. A suspensão do trânsito pela rota estratégica entre o Irã e Omã ainda precisa do aval do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei. "Se o fechamento de fato acontecer, é mais um motivo para os EUA não pararem os ataques", prevê Alison Correia, analista da Dom Investimentos.

Preço do barril de petróleo recua. Diante do possível fechamento do Estreito de Ormuz, o valor futuro do barril de 159 litros do Brent, referência internacional para o combustível, cai quase 1% e aparece negociado abaixo de US$ 75. Mesmo com a variação negativa, os preços do barril ainda acumulam alta superior a 15% somente no mês de junho.