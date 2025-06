Mercado reduz projeção de inflação e vê Selic estável até o fim de 2025

IPCA estimado para este mês de junho é de 0,27%. Se confirmado, o percentual resultará em um leve ganho de força do índice oficial de preços na comparação com a alta de 0,26% apurada em maio. Com isso, o resultado acumulado em 12 meses será de 5,37%.

Estimativas foram mantidas para os próximos anos. Segundo os analistas, a variação da inflação perderá ritmo gradualmente em 2026 (4,5%) e 2027 (4%). Para 2028, as estimativas recuaram de 3,85% para 3,83%.

Como devem ficar os juros

Mercado vê taxa Selic em 15% ao ano até o fim de 2025. A alta de 0,25 ponto percentual na comparação com a projeção da semana passada surge após a decisão do BC (Banco Central) de elevar a taxa básica de juros ao maior patamar desde julho de 2006. A mediana das expectativas apontava para o fim do ciclo de elevações, com a Selic mantida em 14,75% ao ano até dezembro.

BC avalia ter encerrado o ciclo de alta da taxa básica de juros. Ao comunicar a elevação da taxa Selic para 15% ao ano na semana passada, o Copom (Comitê de Política Monetária) anunciou que haverá uma "interrupção" do aperto monetário para "examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado".