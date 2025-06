Gol volta à mídia: 'Estamos no momento de reconectar a marca às pessoas'

Saímos fortalecidos desse momento. Há algum tempo não fazíamos uma campanha tão grande. Era hora de contarmos as novidades, de falarmos tudo que estamos desenvolvendo nos últimos anos.

Está na alma (e na assinatura) da empresa ser inteligente. Então resolvemos falar de inteligência de um jeito que coloque o Brasil nesse lugar. O Brasil não é o país do jeitinho, como dizem. O brasileiro é um povo que hackeia o sistema, que consegue subverter as necessidades, que adota a tecnologia com muita facilidade.

Temos pouca concorrência nos voos domésticos. Os preços, muitas vezes, são parecidos. Como fazer com que o consumidor te escolha?

É o marketing que nos habilita a convidar uma pessoa para um date. E é a marca que faz ela aceitar.

Estamos exatamente nesse momento de reconectar a marca com as pessoas e mostrar o quanto a Gol é querida pelo brasileiro.

Patricia Pessoa, da Gol

Mas também há esse lado racional da escolha. E aí, temos que destacar que somos a companhia mais pontual da América Latina desde 2024, que temos uma malha muito capilar, da segurança e das facilidades de se fazer tudo de forma online.