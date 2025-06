Inflação não deve ter 'aumento fora de controle' com guerra, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Carnevalli Durigan, não vê tendência de "aumento fora de controle" da inflação no Brasil por conta do cenário internacional. Anteontem, os Estados Unidos entraram na guerra entre Irã e Israel, ao atacar três usinas nucleares mantidas pelo governo de Teerã.

O que aconteceu

Durigan reconhece que é importante considerar o risco de aumento da inflação por conta do cenário internacional. Porém, em outras situações isso não aconteceu. "A gente tem visto o risco de inflação e não é de agora. A gente tem seca prolongada no Brasil e, no ano de 2024, teve uma desvalorização do real de 24%. Nem por isso a inflação saiu do controle", disse Durigan em entrevista à CBN na manhã de hoje.