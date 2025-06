Amanda Klein: Conflito Israel-Irã está no fim ou apenas no começo?

Mesmo após o cessar-fogo anunciado por Donald Trump, o conflito entre Israel e Irã já teve as primeiras acusações de violação do acordo e deixa em aberto se a guerra no Oriente Médio já está no fim, ou apenas em seu começo, analisou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

A primeira questão dessa reviravolta fenomenal que pôs fim ao que parecia ser o conflito do fim do mundo é, o cessar-fogo vai se manter? Será duradouro? Pode haver defecções no regime dos aiatolás que pregam uma resposta mais firme ou em Israel a linha dura que mantém de pé a coalizão de Benjamin Netanyahu pode pressionar por mais destruição.