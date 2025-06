BC sinaliza fim do ciclo de alta da Selic, mas cita guerra e tarifaço

O Comitê antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado, ainda por serem observados, e então avaliar se o nível corrente da taxa de juros, considerando a sua manutenção por período bastante prolongado, é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta.

Ata da 271ª reunião do Copom

Retomada das altas no futuro não é descartada. Os diretores da autoridade monetária dizem que o Copom "seguirá vigilante" e não descarta a possibilidade de retomar o aperto monetário em breve. "Os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em prosseguir no ciclo de ajuste caso julgue apropriado", diz a ata.

BC avalia que a economia "ainda apresenta resiliência". A autoridade monetária considera que o cenário "dificulta a convergência da inflação à meta e requer maior aperto monetário". Ainda assim, os diretores dizem entender que o ciclo de alta dos juros deve trazer impactos nos próximos meses.

Dadas as defasagens inerentes aos mecanismos de transmissão da política monetária, espera-se que tais efeitos se aprofundem nos próximos trimestres. O Comitê reforça que o arrefecimento da demanda agregada é um elemento essencial do processo de reequilíbrio entre oferta e demanda da economia e convergência da inflação à meta.

Mercado vê Selic estável até o fim deste ano. A edição mais recente do Boletim Focus aponta que a Selic persistirá no patamar atual até dezembro. Para 2026, a expectativa é que a taxa sofra um corte de 0,25 ponto percentual, para 14,75% ao ano, no primeiro encontro realizado pelo colegiado no próximo ano.

Selic é principal instrumento de política monetária contra a inflação. Com o avanço dos preços, a elevação dos juros é utilizada como alternativa para encarecer o crédito e limitar o consumo. Com o dinheiro mais caro, a demanda por bens e serviços tende a diminuir e, consequentemente, conter a alta do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), principal índice inflacionário do Brasil.