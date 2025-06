INSS iniciará ressarcimento por descontos indevidos em 24 de julho

Hoje nós teríamos condições de pagar 1,2 milhão aposentados, de pagar imediatamente.

Isadora Cartaxo, secretária-geral do contencioso da AGU (Advocacia-Geral da União).

Quatro órgãos participaram da audiência. Além do próprio INSS, participaram representantes do governo federal, da DPU (Defensoria Pública da União) e do MPF (Ministério Público Federal).

Ressarcimento às vítimas começa dia 24 de julho

Ressarcimento às vítimas iniciará em julho. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, afirmou, durante audiência no STF que o planejamento do governo federal é iniciar o pagamento dos valores descontados de forma irregular de aposentados e pensionistas a partir do dia 24 de julho.

Os pagamentos serão realizados a cada 15 dias. O planos é usar os recursos oriundos dos próprios empresários e empresas investigadas por envolvimento no esquema. Caso os valores não sejam recuperados, o próprio INSS assumirá o ressarcimento.

Governo federal pediu a suspensão de ações contra a União por fraude no INSS. Foram apresentadas mais de 65 mil ações judiciais, com impacto estimado em quase R$ 1 bilhão, entre janeiro de 2024 a maio de 2025, observa a União. Porém, o pedido foi negado.