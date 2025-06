Coach e grifes usam couro de área desmatada da Amazônia, diz ONG britânica

Ainda no ano passado, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) também multou a empresa em quase R$ 2 milhões. Segundo o órgão, a Frigol adquiriu gado de áreas embargadas por desmatamento em Tucumã, também no estado paraense.

Gado vivo é adquirido de fazendas já denunciadas por trabalho análogo à escravidão e desmatamento ilegal Imagem: A C Moraes/Repórter Brasil

As denúncias contínuas de irregularidades representam uma violação. Em 2009, a empresa produtora de carne assumiu o compromisso público de não comprar animais criados em propriedades que desmataram, usaram trabalho análogo à escravidão ou cometeram outras irregularidades socioambientais.

A ligação entre Frigol e Durlicouros. Ao conectar a produção de gados com as empresas de curtume, a ong britânica identificou como a maior exportadora de couro do Pará, a Durlicouros, que é cliente do frigorífico. O fato, segundo Earthsight, foi evidenciado pelas redes sociais de ambas as empresas e confirmado em uma carta enviada pela Durlicouros à organização no ano passado.

A Durlicouros é a maior exportadora de couro do Pará, responsável pelo envio de 90% do couro do estado para a Itália entre 2020 e 2023 (14.726 toneladas), expondo o mercado europeu ao risco de produtos de couro ligados ao desmatamento e a violações de direitos em suas cadeias de fornecimento.

Earthsight, no relatório "O preço oculto do luxo: o que as bolsas de grife europeias estão custando à floresta amazônica"

A investigação detalha que quase um quarto das exportações de couro da Durlicouros do Pará para a Itália foi adquirido por apenas dois curtumes da região do Vêneto, na Itália. São eles: Conceria Cristina, pertencente ao Gruppo Peretti, e a Faeda. As duas empresas são conhecidas por fornecer couro a marcas de destaque nos setores de design de interiores, automotivo e da moda de alto padrão.