Dólar recua após cessar-fogo no Oriente Médio; preço do petróleo cai

Banco Central anuncia leilões de dólares. Marcados para amanhã, os certames da autoridade monetária vão vender US$ 1 bilhão no mercado à vista e mais US$ 1 bilhão em swap reverso, com compromisso de recompra. "Essa medida não terá impacto direto na taxa de câmbio, pois não afeta a exposição cambial do mercado, devido ao swap reverso", afirma André Valério, economista sênior do Inter.

Ata do Copom

BC antecipa fim do ciclo de alta da Selic. A ata da reunião que resultou na elevação da taxa básica de juros a 15% ao ano indica que haverá uma "interrupção" do movimento. Segundo os diretores do Copom (Comitê de Política Monetária), a manutenção dos juros no maior patamar desde 2006 visa "examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado".

O Comitê antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado, ainda por serem observados, e então avaliar se o nível corrente da taxa de juros, considerando a sua manutenção por período bastante prolongado, é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta.

Ata da 271ª reunião do Copom

Guerra no Oriente Médio

Anúncio de cessar-fogo reduz tensões. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de ontem que foi firmado um acordo para interromper os bombardeios entre Israel e Irã. Ainda assim, Israel ordenou novos ataques após acusar Teerã de violar o compromisso.