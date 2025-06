Gripe:17 países retiram restrições à compra de carne de frango do Brasil

Oito investigações de casos suspeitos seguem em andamento. Dessas, duas são em Minas Gerais (em Bambuí e em Simão Pereira) e outros dois em São Paulo (em Lençóis Paulista e em Poá). Há ainda investigações em quatro outros estados: no Rio Grande do Sul (em Canoas), no Espírito Santo (em Nova Venécia), no Ceará (em Mulungu) e no Pará (em Garrafão do Norte).

Três focos da doença estão em andamento no país: em Brasília (DF), Mateus Leme (MG) e em Sapucaia do Sul (RS). Os três envolvem animais silvestres.

Suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil:

Albânia

Argentina

Canadá

Chile

China

Filipinas

Índia

Macedônia do Norte

Malásia

Mauritânia

Paquistão

Peru

Timor-Leste

União Europeia

Uruguai

Suspensão restrita ao estado do Rio Grande do Sul