Guerra no Oriente Médio ameaça inflação e balança comercial

Encarecimento dos combustíveis seria imediato. A possibilidade de menor distribuição de petróleo no Golfo Pérsico fez o preço do barril de petróleo disparar mais de 20% e encostar nos US$ 80. As estimativas apontam que o bloqueio da rota pode colocar o valor do Brent, referência internacional para o combustível, acima de US$ 100 pela primeira vez desde 2022.

Há análises estimando um barril a US$ 120 caso haja interrupção desse fluxo por um período prolongado.

Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad

Alianças entre o Irã e a China podem inibir o fechamento. "Acreditamos que a chance desse evento ocorrer é baixa, dada a elevada dependência da economia do Irã das exportações de óleo", diz Omar Mitre, head de multimercados do ASA. Ele ressalta que Pequim compra 90% do petróleo exportado pelo Irã.

Efeito inflacionário

Guerra atinge a economia mesmo com o Estreito aberto. O conflito no Oriente Médio tem o potencial de prejudicar outros setores econômicos, ainda que o fluxo pela rota com 33 km de largura permaneça inalterado. "O Golfo Pérsico e o Mar Vermelho comprometem a rota logística de uma série de companhias de navegação. Qualquer aumento nos prazos ou nos custos de transporte de cargas entre Ásia e Europa e Ásia e América, afeta o mundo inteiro", diz Nyegray.