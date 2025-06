Brasil perde bilhões com portos saturados e navios com 5 gerações de atraso

O governo Lula diz investir R$ 4 bilhões em logística para transportar por hidrovias. A principal aposta é a polêmica construção da hidrovia do Rio Paraguai, que corta o Pantanal. Em dezembro do ano passado, o governo aprovou o investimento em 400 balsas e 15 empurradores pra aumentar em 6 milhões de toneladas o escoamento de minérios de ferro e manganês na região.

O Brasil tem 12 mil km de hidrovias navegáveis, com potencial de 42 mil. "Um projeto como esse significa o fortalecimento dessa agenda hidroviária", afirmou em novembro o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

O problema é que "essas novas ferrovias demoram para ficarem prontas". A Norte-Sul levou 40 anos para chegar onde está. A Fico e Fiol estão longe de serem concluídas", diz Quintella. "Se não mantém rodovias, como vai construir ferrovias?"

China investe em superporto no Peru

Enquanto o Brasil patina em infraestrutura, a China investe no Peru. Com 60% de verba chinesa, foi construído em apenas quatro anos a primeira parte do porto de Chancay, que pretende ser o mais importante da América do Sul. Com um calado de 18 metros, poderá receber os maiores navios do mundo ainda este ano. O porto é equipado com IA chinesa e veículos autônomos circulam entre antenas de 5G espalhados por ele.

A China quer que o Brasil também use Chancay. Para isso, estuda bancar a ferrovia "bioceânica", que conectaria o Rio de Janeiro à costa peruana. Se isso ocorrer, Chancay vai reduzir de até 60 para 23 dias as viagens do Brasil para a Ásia.