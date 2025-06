Auxílio Gás será depositado até 30 de junho; veja datas de pagamento

O governo federal voltará a realizar os depósitos do Auxílio Gás no mês de junho. O benefício, pago a cada dois meses e somente em períodos pares do ano, terá os repasses desta rodada entre os dias 16 e 30 de junho.

Cronograma de pagamento do Auxílio Gás - junho/2025

NIS terminado em 1 - 16/06

NIS terminado em 2 - 17/06

NIS terminado em 3 - 18/06

NIS terminado em 4 - 19/06

NIS terminado em 5 - 20/06

NIS terminado em 6 - 23/06

NIS terminado em 7 - 24/06

NIS terminado em 8 - 25/06

NIS terminado em 9 - 26/06

NIS terminado em 0 - 30/06

O que é o Auxílio Gás?

O programa tem como público-alvo aproximadamente 5,4 milhões de famílias registradas no Cadastro Único, com a finalidade de reduzir o peso do custo do gás de cozinha no orçamento de famílias em situação de vulnerabilidade social.