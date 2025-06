Brasil bate recorde de passageiros em aeroportos; veja os 10 de maior fluxo

O Brasil bateu recorde em número de passageiros nos aeroportos do país para o período de janeiro a maio de 2025.

O que aconteceu

51,5 milhões de passageiros foram registrados nos cinco primeiros meses do ano, segundo levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). Trata-se do maior volume já registrado para o período de toda a série histórica.

O recorde anterior era de 2015, com 48,6 milhões passageiros. A evolução mostra um crescimento de 6% em relação a dez anos atrás e de 10% na comparação com os mesmos meses do ano passado, de acordo com o Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).