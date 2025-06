Brasil fica no 19º lugar em ranking de países com mais milionários em dólar

O Brasil tem 433 mil pessoas com mais de US$ 1 milhão, segundo o relatório Global Wealth Report divulgado pelo banco UBS, da Suíça. O país é o melhor colocado da América Latina e ficou em 19º lugar no ranking global, que avaliou 56 países no total.

O que aconteceu

O Brasil tem 433 mil pessoas com mais de US$ 1 milhão. Na América Latina, é seguido pelo México, que tem 399 mil pessoas.

O país com mais milionários no mundo é, disparado, os Estados Unidos, com 23.831.000 pessoas. O segundo, com 6.327.000, é a China. A França aparece na terceira colocação, com 2.897.000 milionários.