Caixa oferece até 90% de desconto para dívidas de 5,3 milhões de pessoas

Site oficial da campanha Tudo em Dia

Aplicativo Cartões Caixa

Atendimento remoto via WhatsApp Caixa (0800 104 0 104)

Telefone Alô Caixa: 4004 0104 (capitais) e 0800 104 0 104 (demais localidades)

Há também atendimento presencial e móvel. Nas unidades lotéricas, é possível ter acesso às condições especiais para quitação de valores até R$ 5 mil reais, informando o CPF. Outra opção é o Caminhão Tudo em Dia Caixa, serviço móvel que percorre várias cidades brasileiras. A rota atualizada com as cidades que receberão o caminhão pode ser consultada no site da CAIXA.

Contratos habitacionais em atraso possuem condições especiais para negociação, de acordo com o perfil do contrato. Por meio do app Habitação Caixa, é possível utilizar o saldo de FGTS para pagar até 80% da prestação mensal, incorporar encargos ao saldo devedor e pausar.