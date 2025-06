'Decreto do IOF combate evasão de impostos dos mais ricos', afirma Haddad

Derrubada do decreto pode ser votada ainda hoje. Após emplacar o regime de urgência para a análise do PDL (Projeto de Decreto Legislativo) que derruba a elevação do IOF, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu a votação do texto na pauta do dia.

Texto está pronto para ser analisado no plenário. Com o regime de urgência, o projeto não depende da análise de colegiados e pode seguir direto para a votação dos deputados. Desde o anúncio, o aumento do IOF não foi bem recebido pelos parlamentares.

Boa noite!

Nesta quarta-feira, 25 de junho, a pauta da Câmara dos Deputados incluirá os seguintes temas:



1?? PDL do IOF que susta o decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras.

2?? MP 1291 que autoriza uso de até R$ 15 bi/ano do Fundo Social para habitação popular? -- Hugo Motta (@HugoMottaPB) June 25, 2025

Motta diz que o Congresso não tem obrigação de aprovar as medidas. Há duas semanas, o presidente da Câmara declarou que a Casa não tem compromisso com a MP (Medida Provisória) costurada para compensar o aumento do IOF. "O compromisso sobre as medidas que virão na medida provisória foi de o Congresso debater e analisar", disse.