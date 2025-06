Dólar tem leve alta com leilão do BC e temores com guerra no Oriente Médio

Banco Central vendeu dólares pela manhã. A autoridade monetária ofertou US$ 1 bilhão no mercado à vista, prática que direciona os recursos das reservas internacionais para as instituições financeiras que negociam câmbio. Ao mesmo tempo, foram negociados até 20 mil contratos de swap cambial reverso, movimento equivalente a uma compra de US$ 1 bilhão no mercado futuro.

Leilões não alteraram movimento do dólar. A trajetória da alta da divisa até foi arrefecida após a injeção da moeda no mercado, mas logo ampliaram a alta.

Reservas do BC têm maior valor desde dezembro. O atual volume de dólares disponível nos cofres da autoridade monetária soma US$ 348,8 bilhões, maior montante desde o dia 20 de dezembro do ano passado (US$ 347,6 bilhões). O valor reduziu no mês seguinte com a injeção de US$ 32,6 bilhões para segurar a alta do dólar, que aparecia acima de R$ 6,10 ao final de dezembro.

Ibovespa

Bolsa de Valores está em queda. Às 10h45, o Ibovespa recuava 0,84%, aos 136.010,97 pontos. A variação negativa do principal índice do mercado acionário brasileiro reverte a alta de 0,45% apurada na véspera. O volume financeiro do pregão soma R$ 1,7 bilhão.

Derrubada do aumento do IOF aparece no radar. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), colocou na pauta do dia a votação do PDL (Projeto de Decreto Legislativo) que derruba o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras. A elevação foi anunciada pela equipe econômica para cumprir com as normas do ajuste fiscal.