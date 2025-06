Para segurar preços, governo aumenta biocombustível na gasolina e no diesel

A decisão visa aliviar os possíveis impactos no petróleo internacionalmente. O preço atual do barril se aproxima dos US$ 80, mas há um receio de que, com o conflito no Oriente Médio, possa passar de US$ 100.

O objetivo é diminuir a importação de combustível. "O preço que a Petrobras tem adotado, o preço de paridade da importação da gasolina, já [está] subindo. A gente está muito suscetível a impactos no preço ao não adotar políticas como estamos fazendo hoje", afirmou Pietro Mendes, secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME.

No diesel, a mudança só servirá para segurar o aumento na bomba, sem queda, segundo o MME. O preço do combustível, que vinha em queda por causa da mistura com biodiesel, resultado da safra recorde de soja, voltou a subir com o conflito internacional.

Hoje, cerca de 23% do diesel no Brasil é importado. "Então, a nossa exposição a esse risco é ainda maior", afirmou Mendes. "[A mudança] é fundamental para a resiliência e para a segurança energética."

O momento é de incerteza. "A gente está vivenciando hoje uma volatilidade de preço muito grande, o risco de ter uma irrupção das cadeias de fornecimento globais, por isso que essa medida é importante para a estabilidade geopolítica do Brasil", explicou Mendes.

Israel e Irã têm mantido o cessar-fogo desde ontem, depois de 12 dias de conflito. Os Estados Unidos, que interferiram no conflito, têm dito que as negociações estão "promissoras", mas o mercado internacional segue tenso.