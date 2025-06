Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo de pagamentos

O governo federal já divulgou o cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente ao ano de 2025. Os valores ficam disponíveis conforme o mês de nascimento do trabalhador, o que permite que quem faz aniversário em janeiro, por exemplo, já possa resgatar os recursos.

Calendário do saque-aniversário FGTS 2025

Janeiro: de 2/01 a 31/03

Fevereiro: de 3/02 a 30/04

Março: de 3/03 a 30/05

Abril: de 1º/04 a 30/06

Maio: de 2/05 a 31/07

Junho: de 2/06 a 29/08

Julho: de 1º/07 a 30/09

Agosto: de 1º/08 a 31/10

Setembro: de 1º/09 a 28/11

Outubro: de 1º/10 a 30/12

Novembro: de 3/11 a 30/01/2026

Dezembro: de 1º/12 a 27/02/2026

Como funciona essa modalidade?

O saque-aniversário é uma alternativa ao modelo tradicional de resgate do FGTS (o chamado saque-rescisão). Ele permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo disponível em sua conta no mês de seu aniversário. Entretanto, caso seja demitido, o trabalhador não poderá sacar o valor total do fundo, tendo direito apenas à multa de rescisão.