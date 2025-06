IOF: Veja as medidas tributárias do governo que podem ser derrubadas

A alíquota fixa do IOF aplicável ao crédito à pessoa jurídica aumentou e depois caiu. No decreto original, pessoas jurídicas teriam cobrança fixa de 0,95% mais taxa diária de 0,0082% ao dia. No segundo decreto, a cobrança fixa passou a ser de 0,38% mais taxa diária de 0,0082% ao dia. Com isso, as taxas voltam ao patamar anterior ao decreto. A taxa vale também para as compras primárias de FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), inclusive nas aquisições realizadas por instituições financeiras.

Operações de risco sacado passaram a ser taxadas, mas cobrança depois diminuiu. O risco sacado é uma operação pela qual uma empresa que compra produtos e serviços de outras pede a um banco que antecipe a seus fornecedores o pagamento de valores que ela havia se comprometido a fazer em uma data futura. Quando essa data chega, a empresa paga o banco de volta, com juros. Essas operações eram isentas de IOF. O primeiro decreto instituiu uma cobrança fixa de 0,95% mais taxa diária de 0,0082%. No segundo decreto, a cobrança cai e fica apenas a cobrança de 0,0082% ao dia.

Remessas internacionais sem finalidade de investimento passam a ter alíquota de 3,5%. Empresas como a Wise, que antes cobravam 1,1% nessas operações, informaram que atualizaram suas tarifas de acordo com a nova regra. A cobrança não foi modificada no segundo decreto do governo.

O governo havia aumentado o IOF para remessas de investimento no exterior, mas voltou atrás. A alíquota, que havia subido para 3,5%, foi reduzida para 1,1% na mesma noite em que foi anunciado o primeiro decreto.

Transferências de aplicações em fundos no exterior seguem isentas de IOF. O governo chegou a anunciar uma cobrança de 3,5%, mas voltou atrás e manteve a isenção para essas operações, na mesma noite em que foi anunciado o primeiro decreto.

A novela do IOF

No dia 22 de maio o governo publicou um decreto com uma série de mudanças na cobrança do IOF. O objetivo era ajudar a fechar as contas públicas.