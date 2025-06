Motoristas de app pouparão R$ 1.800 ao ano com 'nova gasolina', diz governo

O governo anunciou hoje o aumento da quantidade de biocombustível na gasolina e no diesel para tentar segurar os preços. A mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina passa de 27% para 30%, conhecido como E30, e de biodiesel no diesel comum, de 14% para 15%, o B15.

A decisão sobre mudanças foi tomada hoje na reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética, com a presença de Lula. O presidente postou nas redes sociais e disse que as medidas reduzirão a dependência brasileira em combustíveis fósseis, diminuindo a necessidade de importações.

Participei hoje da reunião do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. Este Conselho é um órgão estratégico para a formulação de políticas e diretrizes energéticas de nosso país.



Na reunião de hoje, o Conselho aprovou duas medidas estratégicas: o aumento da mistura de? pic.twitter.com/MmFtct7BxF -- Lula (@LulaOficial) June 25, 2025