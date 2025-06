Governo volta atrás e aumenta prazo para auxílio-doença sem perícia

Atestmed ajuda a reduzir a fila do INSS. O Ministério da Previdência afirma que a "flexibilização temporária" do prazo era prevista pela MP. Com isso, o ajuste para 60 dias garante 'um período de transição de normas e procedimentos de organização e adaptação do fluxo de atendimento".

Economia prevista com a medida alcançava R$ 3,8 bilhões. A estimativa valeria para este ano (R$ 1,2 bilhão) e o próximo (R$ 2,6 bilhões). Questionado, o Ministério da Previdência ainda não informou as novas estimativas de arrecadação após o recuo e o aumento do prazo de concessão.