70 países têm restrições ao frango do Brasil: o que deve acontecer agora

No dia 18 de junho, o Brasil se declarou livre da gripe aviária. Isso ocorreu 28 dias após o primeiro caso da doença em uma granja comercial em Montenegro (RS). Com a autodeclaração, encaminhada à OMSA (Organização Mundial da Saúde Animal), foi possível retomar as negociações para a retirada das restrições ao produto.

Hoje, 41 países ainda têm restrição total à importação da carne de frango brasileira. Desses, 27 nações fazem parte da União Europeia, o que equivale a 65% do total. Além disso, outros 19 mantêm a restrição apenas à carne de frango oriunda do Rio Grande do Sul e quatro ao produto vindo de Montenegro (RS). Enquanto o Japão mantém a restrição à compra do frango brasileiro a três cidades: Montenegro (RS) Santo Antônio da Barra (GO) e Campinápolis (MT).

Outros seis países mantêm restrição à zona. Além desses, consta na lista Hong Kong, que é uma região administrativa autônoma da China. O UOL Economia entrou em contato com o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) para detalhar o que seria esse tipo de limitação, que passou a constar na última atualização, de ontem. Porém, ainda não houve retorno.

O que ainda falta acontecer

Países podem fazer visitas técnicas antes de derrubar restrições. A União Europeia, por exemplo, pode exigir a realização de missões técnicas para inspecionar granjas, abatedouros e sistemas de vigilância no Brasil. "Essas visitas podem atrasar a retomada, mas reforçam a confiança no sistema sanitário", entende Rogério Marin, CEO da Tek Trade e especialista em comércio exterior, presidente do Sinditrade (Sindicato das Empresas de Comércio Exterior do Estado de Santa Catarina)