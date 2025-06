Arrecadação federal soma R$ 1,2 trilhão entre janeiro e maio

O resultado representa um crescimento real de 7,66%. A variação desconta a inflação sobre o desempenho de maio do ano passado (R$ 202,9 bilhões), mostram os dados do Fisco. Na comparação nominal, a alta foi de 13,39%.

O que explica a alta

Alguns fatores contribuíram para o aumento da arrecadação no período de janeiro a maio de 2025 na comparação com o mesmo período do ano passado, conforme a Receita Federal. São eles:

Aumento da arrecadação no PIS/Pasep e Cofins; Crescimento na arrecadação com o Imposto de Importação e o IPI vinculado à importação; Aumento na receita previdência.

A Receita Previdenciária totalizou uma arrecadação de R$ 287.033 milhões, com crescimento real de 3,24%. Esse resultado se deve ao crescimento real de 6,39% da massa salarial. Além disso, houve crescimento de 15,38% no montante das compensações tributárias com débitos de receita previdenciária, no período de janeiro a maio de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. Houve também, em maio de 2024, postergação do pagamento da Contribuição Previdenciária e do Simples Nacional para os municípios do Rio Grande do Sul declarados em estado de calamidade pública. Trecho da análise da arrecadação

Pagamento de contribuição previdência e Simples Nacional foram postergados em maio de 2024 em cidade gaúchas que decretaram calamidade pública. "Contribuições Previdenciárias com vencimentos em abril, maio e junho de 2024 foram postergadas para julho, agosto e setembro de 2024, respectivamente. Enquanto o Simples Nacional com vencimento em maio/24 foi postergado para junho/24 e o com vencimento em junho/24 foi postergado para julho/24", observa a Receita Federal.