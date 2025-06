Quina de São João: prêmio rende 29 Ferraris do Neymar e 13 shows da Madonna

O Rolls-Royce La Rose Noire Droptail é atualmente o carro mais caro do mundo, com preço estimado em cerca de R$ 155 milhões. Com o prêmio, você poderia adquirir uma unidade — e ainda sobrava bastante! O modelo tem dois lugares com uma capota rígida removível e é composto por 1.603 peças de folheado da árvore Black Sycamore, colocadas à mão durante dois anos.

O motor é um V12 6.75 biturbo de 601cv e pode atingir até 250km/h, segundo estimativas. Faz de 0 a 100km/h em cinco segundos. É 'demorado', mas o desempenho pode ser explicado devido ao tamanho do carro, que tem 5,4m de comprimento e 2m de largura.

Dois meses de salário do Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo durante jogo entre Al-Hilal e Al-Nassr no Campeonato Saudita Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

Se a contratação de um jogador dependesse apenas de dinheiro, você poderia ter o Cristiano Ronaldo no seu time por dois meses. O craque português foi contratado pelo Al-Nassr por R$ 1,1 bilhão ao ano, cerca de R$ 91 milhões por mês — o que o garantiria no ataque do seu clube por um bimestre.

Claro que "só" isso não bastaria para contratar o jogador. No contrato com o clube árabe, por exemplo, ele ainda leva parte da propriedade do time. Caso permaneça no Al-Nassr, o português passaria a possuir 5% do clube.