Bolsa Família de julho: veja calendário com datas de pagamento do benefício

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de julho de 2025 já têm data marcada para começar.

O que aconteceu

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os pagamentos do mês de julho terão início no dia 18. A liberação será feita de forma escalonada, conforme o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário (veja mais abaixo as datas).

As transferências são realizadas ao longo dos últimos dez dias úteis do mês. Uma exceção ocorre em dezembro, quando o cronograma é antecipado para garantir a finalização antes do Natal, com término no dia 10.