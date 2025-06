São Paulo aposta na produção de cacau no interior do estado

900 campos de futebol são dedicados à plantação de cacau. São de 600 a 700 hectares de terra no estado de São Paulo dedicados ao cacau atualmente, uma área que corresponde a cerca de 900 campos de futebol.

Ideia é unir produção de cacau, chocolate artesanal e turismo. Dentre as iniciativas bem-sucedidas no interior paulista destaca-se o Rancho do Cacau, propriedade em Mendonça, cidade de 6 mil habitantes a 450 km da capital. Ali, uma família de agricultores planta cacau e desenvolve um projeto de produção de chocolates artesanais, com o apoio da CATI. O local é aberto para visitação, o que gera renda também através do turismo.

Somos várias gerações de agricultores aqui na cidade de Mendonça. Meus avós já trabalharam com cítrus, café, pecuária. Através da CATI começamos a inserir a fruticultura com banana consorciado ao cacau. Foi uma oportunidade interessante de produzir duas frutas em um mesmo lugar, o que tem um valor agregado bem alto, e também podemos verticalizar a produção do cacau, fazendo chocolate e turismo. A gente tenta otimizar ao máximo uso da terra.

Diego Francisco Ferreira da Silva, pesquisador e agricultor

Cacau como alternativa à crise da borracha. A ideia de produzir cacau no interior paulista surgiu no final da década de 2000 em um momento de crise da cadeia de borracha, de acordo com Fioravante Stucchi Neto, engenheiro-agrônomo e especialista agropecuário SAA/CATI São José do Rio Preto.

A região de São José do Rio Preto é a maior produtora de borracha do Brasil. O momento de crise da cadeia de borracha nos mostrou que poderíamos buscar alternativas. Nós entendemos que o plantio integrado poderia ser uma alternativa. Nesse momento que a gente começou a pesquisar as possibilidades do cacau. São Paulo já plantou cacau na década de 70, num molde diferente do atual, meio que copiando o que se fazia na Bahia, e não deu certo.

Fioravante Stucchi Neto, engenheiro-agrônomo e especialista agropecuário SAA/CATI São José do Rio Preto