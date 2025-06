Ciro Nogueira: Se governo recorrer ao STF por IOF, vai ser pior para o país

Enquanto se aumenta o imposto a cada 37 dias, uma pessoa que precisa de um serviço de especialidade no SUS leva 57 dias para ser atendida. Então olha a falta de sintonia dos serviços com alguns impostos no nosso país.

Ciro Nogueira

Foram 383 votos favoráveis e 98 contrários em sessão semipresencial na Câmara e votação simbólica no Senado pela queda do IOF. Diante da derrota, algumas alas do governo defendem judicializar o tema. O movimento, no entanto, poderia ampliar o desgaste com o Congresso na avaliação de deputados governistas.

O senador Ciro Nogueira corroborou a ideia ao dizer que o governo não pode tentar enfrentar o Congresso Nacional e a vontade da população recorrendo ao Judiciário, falando que chegou a hora do presidente Lula parar de agir como chefe de estado e agir como chefe de governo

Eu acho que se erros tem de parte a parte, chegou o momento de nós sentarmos e vermos o que podemos fazer juntos. Se o governo for tentar enfrentar o Congresso Nacional, a vontade da população, a vontade da sociedade, de não pagar mais impostos recorrendo ao Judiciário, em vez de conversar com o Congresso, com a nação e ter responsabilidade, eu acho que chegou a hora do presidente ser também chefe de governo e acabar só com essa imagem de chefe de estado.

Ele foi eleito para gerir o país e trazer soluções para o Brasil e não ficar toda hora jogando a culpa no outro. Você viu a declaração do ministro Fernando Haddad, de dizer que os 15% ainda é culpa do Roberto Campos [ex-presidente do BC]. Pelo amor de Deus, isso é uma falta de... Não tem idiotas aqui no Brasil.