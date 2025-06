'Existem vários caminhos para atingir a meta de inflação', diz Galípolo

Nossas ações falam por si só, pelo tamanho da intensidade que fizemos, o ajuste restritivo na política monetária nos últimos meses.

Gabriel Galípolo, presidente do BC

Taxa Selic foi elevada ao maior nível desde 2006. O instrumento de política monetária utilizado pelo BC para controlar a inflação foi elevado a 15% ao ano na semana passada. A taxa considera justamente a devolução da inflação para o centro da meta com a redução do consumo e, consequentemente, o enfraquecimento da economia. Com a pausa do ciclo de alta anunciado, Galípolo diz não haver um cenário que resulte em novas altas a curto prazo.

A postura do Banco Central é essa, de continuar agnóstico, olhando os dados e vendo como a economia reage para calibrar a política monetária e colocar a taxa de juros em um patamar que é restritivo o suficiente para a gente atingir a meta dentro do horizonte.

Gabriel Galípolo, presidente do BC

Autoridade reconhece desaceleração do IPCA. No documento, fica também constatado o desempenho do índice oficial de preços abaixo das expectativas. Ao comentar o resultado de maio. o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Abry Guillen, as principais surpresas foram originadas pelos preços administrados, com o aumento das contas de luz devido à mudança da bandeira tarifária.