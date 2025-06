Como procurar emprego no LinkedIn sem que seu chefe descubra

Evite comentar em posts com vagas para as quais se candidatou. A recomendação também é reforçada por Eliane Pencinato, gerente de RH do e-commerce Homedock, e-commerce de móveis e soluções para a casa. Para ela, procurar emprego sem dar bandeira exige cuidado com a visibilidade das ações na plataforma.

Não comente em posts de vagas dizendo 'me candidatei' ou 'enviei currículo'. Isso aparece para toda a sua rede -- inclusive para colegas ou superiores. E vá nas configurações e desative a opção que avisa a sua rede sobre qualquer atualização no perfil.

Eliane Pencinato, gerente de RH do e-commerce Homedock

Veja mais dicas

Evite procurar emprego durante o horário de trabalho. "Fazer tudo fora do expediente mostra respeito com a empresa atual — e o mercado valoriza esse tipo de postura", reforça Eliane.

Não saia "atirando para todos os lados". O ideal é definir as empresas dos sonhos, identificar os gestores e apresentar-se de forma estratégica, com uma boa carta de apresentação.

É possível se candidatar até a empresas sem vagas abertas. "Quando me mudei para São Paulo, fiz isso. Atualizei o LinkedIn, fiz minha carta de apresentação, procurei os gestores com quem eu gostaria de trabalhar e falei diretamente com eles. As empresas nem tinham divulgado vagas abertas para minha área, mas funcionou!", garante Klaus.