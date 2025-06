Com dados positivos sobre inflação, dólar tem leve queda na manhã de hoje

Inflação segue acima da meta, segundo o BC. O Relatório de Política Monetária do Banco Central, também divulgado na manhã de hoje, destacou, no entanto, que as expectativas continuam elevadas. A meta contínua é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. A autoridade monetária projeta IPCA de 4,9% em 2025, 3,6% em 2026 e 3,2% no quarto trimestre de 2027, ainda acima da meta central, cujo teto é de 4,5%.

Para os próximos meses, esperamos que o Comitê de Política Monetária (Copom) mantenha os juros estáveis em 15%, apesar do recente alívio na inflação.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank

Composição do índice mostra melhora qualitativa, avalia economista. André Perfeito destaca que, embora o indicador tenha vindo no piso da margem de erro, sua composição é mais benigna. Ele atribui o resultado ao aperto monetário e à valorização recente do real frente ao dólar. Com o dado de junho, o IPCA-15 acumula alta de 5,27% em 12 meses.

Queda de novo IOF gera risco fiscal

Derrota do governo no Congresso pesa. A votação realizada ao final da noite de ontem resultou na derrubada das regras do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) apresentadas pelo governo para cumprir com a meta de zerar o déficit público neste ano e atingir o superávit primário em 2026.