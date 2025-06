McDonald's: brinde de carrinho de F1 se esgota e é revendido por R$ 540

O McDonald's lançou na quarta-feira, 25, um combo em comemoração ao lançamento de "F1: O Filme", que tem como brinde dois carrinhos em miniatura. Um deles é vermelho, com logo da rede, e o outro é uma réplica do modelo dirigido por Brad Pitt no longa.

Os fãs, no entanto, estão relatando nas redes sociais dificuldade para encontrar a promoção nas lojas. O combo, com o lanche e o carrinho, foi precificado em R$ 99,90. Os carrinhos, que podem ser comprados separadamente, estão por R$ 74,90 cada.