Rede de bebidas Splash tem Sabrina Sato como sócia: 'Empreendedora nata'

A Splash desenvolveu um modelo de cafeteria para atender diferentes públicos, até quem não toma café, vendendo diferentes bebidas e comidas. "Se você quiser entender a Splash, você é vegano e eu não sou, a gente consegue ir ao mesmo lugar juntos", conta Brunna Farizel

Ao contrário de outros produtos que não podem ser substituídos por outro parecido, como uma rede de perfumes ou sapatos, "coxinha é coxinha é qualquer lugar", diz o CEO da Splash.

Em diferentes momentos, o franqueado usa a criatividade para tentar baratear o custo, sem levar em conta que a franquia é um negócio em rede, e faz parte do trabalho da franqueadora negociar os melhores contratos e prazos para que o franqueado se concentre no sucesso do negócio no dia a dia, de olho no atendimento, no estoque e no treinamento dos seus funcionários.

Para que você vai sair da loja para poder comprar em um atacado se eu estou te entregando aqui para você focar só na venda, no atendimento, que vai chegar tudo pronto para você? Lucas Moreira

O contrato de franquia é um dos instrumentos que negócios como a Splash podem usar para mediar essas situações, mas o CEO da rede explica que a prioridade é levar um processo de educação sobre a importância de funcionar dentro do ciclo da franquia, e assim preservar a relação com o franqueado.