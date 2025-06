Com alta de 40.000% em tributos, bets já rendem R$ 3 bilhões à União no ano

O governo arrecadou R$ 3,026 bilhões com a tributação sobre as bets e jogos de azar entre janeiro e maio deste ano, segundo divulgou hoje a Receita Federal. O valor representa um aumento de 40.000% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram recolhidos 'apenas' R$ 7 milhões.

O que aconteceu

Se levarmos em conta apenas o mês de maio, o aumento foi de 23.096%. A arrecadação foi de R$ 814 milhões em 2025., contra R$ 4 milhões no ano passado.

O crescimento elevado tem explicação. Isso se deu porque tais plataformas pagavam bem menos impostos na época, o que foi alterado após a implementação da tributação sobre a Gross Gaming Revenue (GGR), ou Receita Bruta dos Jogos, que é a diferença entre o total de apostas feitas pelos jogadores e o valor pago em ganhos ou prêmios.