INSS de junho já começou a ser pago; veja calendário completo

Para conferir a data exata do pagamento, o cidadão deve verificar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o último número após o traço. As informações também podem ser acessadas no site ou no aplicativo Meu INSS, com login via CPF e senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pelo número 135, que funciona todos os dias com atendimento automático, além de suporte por atendentes em horário comercial.

Pelo app ou portal, o usuário pode ainda consultar o extrato de pagamento, verificar seus dados cadastrais e acessar outros serviços por meio da ferramenta de busca.

Pagamentos de junho - para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 24 de junho

Final 2: 25 de junho

Final 3: 26 de junho

Final 4: 27 de junho

Final 5: 30 de junho

Final 6: 1º de julho

Final 7: 2 de julho

Final 8: 3 de julho

Final 9: 4 de julho

Final 0: 7 de julho

Pagamentos de junho - para quem recebe acima de um salário mínimo