Maílson da Nóbrega: País beira colapso que pode gerar grande crise fiscal

O Brasil se aproxima de um período econômico difícil no qual terá que lidar com uma grave crise fiscal, afirmou Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, em entrevista à edição de hoje do UOL News.

Nóbrega projeta um cenário complicado após a derrota sofrida ontem no Congresso, que derrubou as regras do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) que o governo Lula (PT) havia editado em maio e junho.