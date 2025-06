Mutirão emergencial da Serasa negocia dívidas com até 97% de desconto

No Cadastro de Inadimplência da Serasa, há 35 milhões de brasileiros que têm dívidas somente com instituições financeiras. As principais delas estão participando da ação, como Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco.

27,8% das dívidas de negativados estão relacionadas a bancos e cartões de crédito. Os números são do Mapa de Inadimplência e Negociação de Dívidas do Brasil.

Para ajudar a reduzir ou estancar a inadimplência no país, a Serasa atuará como elo entre brasileiros endividados e os bancos credores. O mês de junho se transforma, assim, num momento ímpar para limpar o nome com descontos e recomeçar a vida financeira Aline Maciel, especialista da Serasa em educação financeira

Plataforma de renegociação de dívidas, a Serasa reforça que 'atua como mera intermediadora do contato entre o consumidor e as empresas credoras'. A Serasa não tem ingerência sobre as condições e ofertas, pois são oferecidas exclusivamente pelas empresas responsáveis seguindo suas próprias condições e critérios.

Passo a passo para regularizar dívidas no aplicativo Serasa: