Banco Central aumenta para 2,1% projeção de crescimento do PIB em 2025

Previsão de desaceleração ainda persiste. "Apesar da revisão altista, permanece a expectativa de desaceleração da atividade econômica ao longo do trimestre corrente e do segundo semestre", destaca o BC. O documento atribui a perda de força da economia à manutenção dos juros elevados, ao menor crescimento global e ao fim do impulso da agropecuária registrado no primeiro trimestre.

No início do segundo trimestre, o mercado de trabalho apresentou aquecimento mais intenso do que o antecipado, reforçando as perspectivas de resiliência do consumo das famílias. Adicionalmente, espera-se, ainda que com elevado grau de incerteza, que as recentes mudanças nas regras do crédito consignado para trabalhadores do setor privado tenham algum impacto sobre o consumo e o PIB.

Relatório de Política Monetária

PIB do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre. O desempenho positivo foi puxado pela agropecuária, mas não deve ser sustentado. Pesam contra o desempenho o fim da colheita de safras colhidas entre janeiro e março e o elevado patamar da taxa básica de juros, que figura no maior nível em quase 20 anos. No ano passado, o PIB nacional avançou 3,4%.

Autoridade monetária ainda vai explicar a decisão. Mais tarde, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e o diretor de Política Econômica, Diogo Abry Guillen, concederão entrevista coletiva às 11h para detalhar as informações do Relatório de Política Monetária referente ao segundo trimestre de 2025.

Setores

Serviços e agropecuária guiam projeção mais otimista. O BC atribui a melhora das projeções para o crescimento nacional neste ano às revisões das expectativas para os setores de serviços (de 1,5% para 1,8%) e da agropecuária (de 6,5% para 8%). As novas perspectivas consideram a maior produção agrícola, com destaque para os aumentos nas previsões das safras de grãos e café e o desempenho positivo dos serviços direcionados às famílias, como a alimentação fora do domicílio.