Novo salário-mínimo paulista: veja quem tem direito e quando começa a valer

Trabalhadores domésticos Cuidadores de idosos Serventes Trabalhadores agropecuários e florestais Pescadores Contínuos Mensageiros Trabalhadores de serviços de limpeza e conservação Trabalhadores de serviços de manutenção de áreas verdes e de logradouros públicos Auxiliares de serviços gerais de escritório Empregados não especializados do comércio, da indústria e de serviços administrativos Cumins Barboys Lavadeiros Ascensoristas Motoboys Trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais Trabalhadores não especializados de minas e pedreiras Operadores de máquinas e implementos agrícolas e florestais Operadores de máquinas da construção civil Operadores de máquinas de mineração Operadores de máquinas de cortar e lavrar madeira Classificadores de correspondência e carteiros Tintureiros Barbeiros Cabeleireiros Manicures e pedicures Dedetizadores Vendedores Trabalhadores de costura Estofadores Pedreiros Trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas Trabalhadores de fabricação e confecção de papel e papelão Trabalhadores em serviços de proteção e segurança pessoal e patrimonial Trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem Garçons Cobradores de transportes coletivos Barmen Pintores Encanadores Soldadores Chapeadores Montadores de estruturas metálicas Vidreiros Ceramistas Fiandeiros Tecelões Tingidores Trabalhadores de curtimento Joalheiros Ourives Operadores de máquinas de escritório Datilógrafos Digitadores Telefonistas Operadores de telefone e de telemarketing Atendentes e comissários de serviços de transporte de passageiros Trabalhadores de redes de energia e de telecomunicações Mestres e contramestres Marceneiros Trabalhadores em usinagem de metais Ajustadores mecânicos Montadores de máquinas Operadores de instalações de processamento químico Supervisores de produção e manutenção industrial Administradores agropecuários e florestais Trabalhadores de serviços de higiene e saúde Chefes de serviços de transportes e de comunicações Supervisores de compras e de vendas Agentes técnicos em vendas Representantes comerciais Operadores de estação de rádio Operadores de estação de televisão Operadores de equipamentos de sonorização Operadores de projeção cinematográfica

O salário mínimo paulista não é aplicado para trabalhadores que tenham outros pisos definidos por lei federal. O valor também não é aplicado para trabalhadores com outros pisos definidos por convenção ou acordo coletivo.

Alesp também aprovou leis complementares que beneficiam o funcionalismo público. Uma delas concede reajuste de 5% para servidores ativos, aposentados e pensionistas de diferentes áreas. No total, a medida contempla mais de 925 mil pessoas.

Servidores estaduais receberão abono salarial para garantir salários compatíveis com o novo piso paulista. A medida atende aproximadamente 91 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas com paridade, abrangendo profissionais de todas as Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral, da Controladoria Geral e das autarquias.