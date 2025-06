Videocase manipulado em Cannes: DM9 decide desligar Icaro Doria

O vídeo também teria modificado a fala da senadora americana DeAndrea Salvador, durante a conferência TED Talks. No original, ela discursa sobre os custos da energia para as famílias de baixa renda. No vídeo, foi acrescentada uma fala que faz referência a São Paulo. Assista:

Pedido de desculpas

Somente na terça-feira (24), cinco dias após o começo da polêmica, a DM9 se pronunciou.

No comunicado enviado à imprensa, a agência afirmou que 'se mobilizou para apurar os fatos com transparência e responsabilidade', diz que 'houve uma série de falhas na produção e no envio do videocase' e que Icaro Doria, agora desligado da empresa, assumiu 'total responsabilidade' pelo fato.

Além disso, explicou que 'está tomando medidas necessárias e proporcionais' e que criará um Comitê de Ética em Inteligência Artificial. O texto ainda afirma que 'sucesso não é apenas resultado de talento e criatividade, mas também é reflexo da forma como trabalhamos e interagimos'.