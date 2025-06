2º lote de restituição do IRPF: veja data de pagamento e quem recebe

O pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2025 será realizado na segunda-feira (30). A lista de contribuintes contemplados nesta etapa já está disponível para consulta.

Cronograma dos pagamentos da restituição do IR 2025:

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

A restituição segue uma ordem de prioridades definida por lei. Os primeiros a terem o valor liberado são os contribuintes com 80 anos ou mais, seguidos pelos que têm acima de 60 anos, pessoas com deficiência física ou mental, ou com doenças graves. Depois, vêm os profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério e, em seguida, os que usaram a declaração pré-preenchida com opção de recebimento via Pix. Em caso de empate nos critérios, quem entregou a declaração antes tem preferência.