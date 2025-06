Além de valores, produtores querem entender como acessar Plano Safra

BRF é condenada por negligência com funcionária grávida no MT

Em Mato Grosso, a Justiça do Trabalho condenou a BRF por negligência no caso de uma funcionária que entrou em trabalho de parto e perdeu as filhas em frente à empresa. O caso aconteceu no município de Lucas do Rio Verde (MT), em abril de 2024, e o TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 23ª Região anunciou a condenação nesta semana. A trabalhadora é venezuelana, negra, de 32 anos, e atuava como operadora de produção no setor de aves do frigorífico. De acordo com o tribunal, a funcionária informou ao superior de que estava passando mal e foi proibida de se retirar do posto de trabalho.

COLUNA DA MARIANA GRILLI

