Amanda Klein: Recorrer ao STF pode azedar mais a relação com o Congresso

O Congresso surpreendeu o governo e derrubou o decreto de aumento de IOF feito pela equipe econômica para garantir o regime fiscal. Foram 383 votos favoráveis e 98 contrários em sessão semipresencial na Câmara e votação simbólica no Senado.

A apresentadora do UOL conversou com aliado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que disse que acionar o STF geraria mal-estar e seria como tentar colocar um cabresto sobre o Congresso Nacional.

No entorno de Hugo Motta, a vida segue. O melhor para o governo seria sentar, acalmar os ânimos, negociar. Ouvi de um aliado que acionar o STF seria como tentar colocar um cabresto no Congresso e já há muito mal-estar com as últimas decisões de Flávio Dino, questionando o funcionamento das emendas parlamentares.

Um terceiro líder no Congresso sugeriu que seria melhor o governo reconhecer sua inoperância e começar as correções do que se empenhar em causas perdidas. Para corrigir a rota, ele sugeriu alguns caminhos.

Primeiro, relacionamento e respeito. Depois, cumprimento de acordos. Isso são as palavras do parlamentar. Ajudar a desatar os nós criados pelo Judiciário é a terceira recomendação. E, quatro, executar os orçamentos.

Amanda Klein

Klein concluiu ressaltando que não há problema cambial nem com a inflação, mas sim uma crise fiscal, que acabará caindo no colo do próximo governo.