Após constatação de manipulação, Festival de Cannes cassa prêmios da DM9

De qualquer forma, a DM9 anunciou que decidiu retirar as inscrições de 'Efficient Way to Pay' do evento. Também foram retiradas as inscrições de 'Plastic Blood', criado para a OKA Biotech e 'Gold = Death', feito para a Urihi Yanomami.

'Plastic Blood' havia sido o case brasileiro mais premiado do ano no festival, com 8 troféus. Segundo o festival, 'todas as partes reconhecem que o nível de legitimidade não atende aos padrões necessários'.

Vídeocase manipulado

O vídeo de 'Efficient Way to Pay' que foi exibido aos jurados do prêmio e justifica a genialidade da ação mostra trechos alterados de uma reportagem da CNN Brasil e de uma palestra do Ted Talks.

A matéria da CNN, por exemplo, nunca existiu como mostrada na inscrição para o festival. Nela, a legenda original 'Aumenta a procura por eletrodomésticos mais econômicos' foi alterada para 'Economia na conta de luz vira forma de pagamento de eletrodomésticos'. Além disso, foi inserido um áudio com uma voz semelhante à da jornalista Gloria Vanique, que apresenta a reportagem.

O vídeocase também modificou a fala da senadora americana DeAndrea Salvador, durante a conferência TED Talks. No original, ela discursa sobre os custos da energia para as famílias de baixa renda. No vídeo, foi acrescentada uma frase que faz referência a São Paulo.