Canal UOL ao vivo estreia no TCL Channel

O Canal UOL agora está disponível na grade de canais FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) do TCL Channel, plataforma gratuita de streaming da fabricante de eletrônicos. Quem tem smart TV da marca pode acessar gratuitamente toda a programação ao vivo no canal 2750.

A parceria com a TCL amplia o alcance do conteúdo ao vivo do Canal UOL, que reúne jornalismo, esporte e entretenimento e um time formado por jornalistas e apresentadores como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro e Tati Bernardi.

Como assistir

O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074), no UOL Play e, agora, no TCL Channel.