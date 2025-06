Com tarifaço, China intensificará investimentos em países como o Brasil

Os investimentos começaram na casa dos US$ 7 bilhões em 2015 e US$ 8 bilhões em 2016 e 2017. Em 2018 caíram para a casa dos US$ 3 bilhões em razão da nova abordagem adotada pela China no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative), no sentido de não financiar mais megaprojetos, mas os de menor porte e mais especializados (parte da abordagem "Small is beautiful"). Houve uma queda significativa por conta da pandemia. Em 2021, houve um pico em razão da recuperação pós-covid.

Já em 2023, números subiram. Os investimentos chineses confirmados no Brasil somaram US$ 1,73 bilhão em 2023, aumento de 33% em relação ao ano anterior. Em 2023, o número de projetos chineses confirmados no país chegou a 29. O percentual de projetos anunciados que de fato foram colocados em prática subiu de 27% para 88% entre 2022 e 2023. Os números são do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

Os investimentos chineses no Brasil entre 2007 e 2023 somaram US$ 73,3 bilhões, resultado de 264 projetos confirmados. Energia absorveu 45% do valor total, seguido pela área de extração de petróleo, com 30%. Se considerado o número de projetos - e não seu valor financeiro -, o segmento de eletricidade também lidera, com 39% dos empreendimentos, mas a indústria manufatureira vem logo na sequência, com participação de 23%. O Sudeste, segundo a CEBC, atraiu 54% do número de projetos chineses no Brasil entre 2007 e 2023, seguido pelas regiões Nordeste (16%), Centro-Oeste (13%), Sul (9%) e Norte (7%).

Brasil tem superávit, mas com concentração em commodities

Brasil exporta mais para a China do que importa do país asiático. Em 2024, o superávit foi de aproximadamente US$ 30 bilhões para o Brasil. "Somos um dos poucos países com um saldo comercial tão favorável no comércio com a China, nosso principal destino de exportações. Apenas em 2024 o país absorveu 28% de todas as nossas vendas, mais que o dobro da participação dos EUA (12%) que aparece em segundo lugar. A China também é nossa principal fonte de importações, com participação de 24%", diz Túlio Cariello, Diretor de Pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

A exportação para a China é concentrada em soja, minério, farelos, grãos, petróleo, minério de ferro e, principalmente, proteína animal. "A China demanda muitos recursos naturais e o Brasil é um país relevante nesse mercado mundial. Os chineses também têm interesse no mercado brasileiro para acesso à energia, petróleo, e, por outro lado, o país vê o mercado brasileiro como um destino para a internacionalização das suas empresas", diz Mauricio Mendes Dutra. Ele, que morou por cinco anos na China, é conselheiro do conselho de administração da Fictor Alimentos (tem estratégia focada no crescimento por meio de aquisições no setor de proteína animal) e proprietário da Limex, fabricante de óleo de amendoim.