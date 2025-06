Crimes digitais não podem se apoiar em liberdade de expressão, diz advogado

O STF (Supremo Tribunal Federal) definiu ontem regras para remoção de conteúdos postados por terceiros em plataformas de redes sociais. O tribunal decidiu que elas podem ser responsabilizadas caso não demonstrem que tenham agido proativamente para coibir postagens com incitações a crimes.

O advogado avaliou que as big techs estão em posição defensiva, fundadas na liberdade de expressão, mas na verdade estão apenas defendendo seus modelos de negócio.

As big techs trazem esse tipo de fundamentação, porque essa mudança do entendimento do Supremo muda o modelo de negócios dessas empresas. Então as empresas estão fazendo um posicionamento defensivo, fundado na liberdade de expressão, mas, no fundo, o que elas estão defendendo é o seguinte: 'eu não quero mexer no meu modelo de negócios, porque eu não quero mexer nos algoritmos, eu não quero ter que ficar olhando o que estão publicando. Porque do jeito que vai, eu ganho muito dinheiro, e ganho muito dinheiro com publicações boas e publicações ruins, com publicações que trazem conteúdos bons para a sociedade, mas com muito conteúdo nocivo também'. Então esse modelo é muito conveniente para as big techs.

Marcelo Crespo

O entrevistado citou que podem aparecer algumas dúvidas em certas situações nas redes sociais para saber se o conteúdo é ou não criminoso, já que existem particularidades em cada caso.

O que vai, digamos assim, trazer uma certa dúvida, são aquelas situações que estão no meio do caminho, porque algumas coisas a gente olha e fala assim, isso aqui é claramente criminoso, outras coisas a gente pode ter uma dúvida, pode existir uma interpretação.