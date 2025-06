Desculpas, desligamento e mais: a semana pós-Cannes

No comunicado enviado à imprensa, a agência afirmou que 'se mobilizou para apurar os fatos com transparência e responsabilidade', diz que 'houve uma série de falhas na produção e no envio do vídeocase' e que Icaro Doria, agora desligado da agência, assumiu 'total responsabilidade' pelo fato.

Além disso, explicou que 'está tomando medidas necessárias e proporcionais' e que criará um Comitê de Ética em Inteligência Artificial. O texto ainda afirma que 'sucesso não é apenas resultado de talento e criatividade, mas também é reflexo da forma como trabalhamos e interagimos'.

A Whirlpool, dona da marca Consul, apenas afirmou que, 'respeitando os trâmites legais', está tomando as medidas cabíveis junto aos envolvidos. A Consul, por sua vez, disse que 'não tolera a manipulação, uso ou a disseminação de informações falsas'.

Na semana passada, a empresa afirmou que 'não tinha responsabilidade sobre o case apresentado em Cannes' - contudo, o anunciante precisa corroborar a inscrição da campanha para o prêmio.

Sem direitos autorais

Já o case 'One Second Ads', criado pela agência Africa para Budweiser, também foi alvo de críticas, mas em relação à explicação da campanha aos jurados. Na ação publicitária, ganhadora do Grand Prix de Audio & Radio e de outros quatro troféus, a marca tocava trechos de 1 segundo de 50 músicas de sucesso, de diferentes estilos e épocas.