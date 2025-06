Desemprego cai para 6,2% em maio, menor patamar da história para o mês

A taxa de desemprego no Brasil recuou para 6,2% no trimestre encerrado em maio, mostram dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O patamar é o menor da série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), apurada desde 2012, para o período, mas ainda equivale a 6,8 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho.

Como ficou o desemprego

Desocupação tem menor nível para meses de maio em 14 anos. O patamar mais baixo da série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) para o mês foi atingido após a taxa ficar abaixo dos resultados de 2014 e 2024, períodos nos quais 7,1% da população com 14 anos ou mais se enquadrava como desempregada.

Taxa se reaproxima do menor desemprego entre todos os meses. Na análise entre todos os trimestres móveis, o menor patamar de desocupação do Brasil foi apurado entre setembro e novembro do ano passado, quando 6,1% da população buscava por uma colocação profissional.